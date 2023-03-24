Bülent Aydemir: AK Parti ve CHP’nin rolleri değişti

İşin ilginç tarafı; Cumhuriyet Halk Partisi, 2002’de iktidara gelirken AK Parti’nin dile getirdiği ve statükoya karşı çıkan, mevcut düzeni, geniş halk kitleleri açısından değiştirmeye çalışan bir söylem kullanıyor. Roller değişmiş durumda. AK Parti, muhafazakar; CHP, kendisi açısından da toplum değerleri açısından da değişimci/dönüşümcü görünüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanı adaylığının açıklandığı gün CHP genel merkezinin önünde toplanan kalabalık, “Hak-hukuk-adalet” ve “iktidar” diye bağırıyordu.

Bülent Aydemir’in yazısı