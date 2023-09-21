Bu sanat galerisine girmek isteyenler iki çıplak modelin arasından sıkışarak geçiyor

Britanya’nın başkenti Londra’da Kraliyet Sanat Akademisi’ndeki (Royal Academy of Arts) bir sergiye girmek isteyenler, iki çıplak model arasından sıkışarak geçmek zorunda.

Fotoğraf: Royal Academy

Bu sıradaşı giriş, Sırp performans sanatçısı Marina Abramović’in retrospektif sergisinin bir parçası.

Söz konusu performans ilk kez 1977’de Abramović ve o zamanki ortağı Ulay (Frank Uwe Laysiepen) tarafından sahnelendi. Çift, kapı eşiğinde birbirlerine yakın durarak ziyaretçileri aralarından geçmeye zorladı.

Kraliyet Sanat Akademisi sergi başkanı Andrea Tarsia, iki çıplak modelin arasına girmenin ziyaretçileri ‘çıplaklık, cinsiyet, cinsellik ve arzu arasında bir yüzleşmeye zorladığını’ söyledi.

Modellerin arasından geçmek istemeyenler için ayrı bir giriş de bulunuyor.