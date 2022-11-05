Bu, dünyanın en küçük midillisi olabilir mi?

Almanya’nın Breckerfeld şehrindeki bir çiftlikte yaşayan ‘Pumuckel’ sadece 50 santimetre boyunda ve 35 kilo ağırlığında bir midilli. İskoç Shetland Pony türünden gelen midilli Guinness Dünya Rekorları’na girmeyi bekliyor.

Fotoğraf: Stephane Nitschke (Reuters)

Britanya’daki Shetland Pony Club’a göre, küçük bir Shetland midillisi 120 kg civarında olmalı. Fakat küçük dostumuz Pumuckel sadece 35 kilo ve dünyanın en küçük midillisi olmaya aday.

İskoçya’nın kuzeyindeki Shetland adasından gelen bir tür olan ve kısa boylarıyla dikkat çeken Shetland Pony türüne üye olan Pumuckel’ın sahibi Carola, küçük midillinin rekora hak kazanıp kazanmayacağını öğrenmek için dört yaşına gelene gelmesini bekleyecek.