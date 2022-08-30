Dünyanın en uzun salatalığını yetiştirerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Britanya’nın Southampton kentinde yaşayan bir kişi dünyanın en uzun salatalığını yetiştirdi.

Fotoğraflar: BBC

1,12 metrelik salatalığı yetiştiren Sebastian Suski bu sayede adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı.

7,7 kilo ağırlığındaki salatalıkla 400’ü aşkın sandviç yapılabileceği belirtilirken Suski, gururlu olduğunu söyledi.

Salatalığın yanı sıra büyük karpuzlar da yetiştiren Suski, dev bitki yetiştirmesinin sırrının sulama şekli ve tohum seçiminde saklı olduğunu söyledi.

”Yeterli toprağa sahip olmanız en önemli şeylerden biri ve doğru sulamanız. Ben asla soğuk su kullanmam” diyen Suski’nin salatalığı daha önceki rekortmen salatalıktan 5 santimetre daha uzun.

Suski’nin dev salatalığı 10 Eylül’de Hampshire bölgesinde düzenlenecek Romsey Şov adlı etkinlikte sergilenecek.