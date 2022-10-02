12 kardeş yaşlarının toplamıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

İspanya’da, yaşlarının toplamı 1058 yıl 249 gün olan 12 kardeş Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Fotoğraflar: www.guinnessworldrecords.com

Modesto Hernandez ve Martina Perez çifti, Kanarya Adalaları’ndan biri olan Gran Canaria’da 12 çocuk büyüttü.

Yaşları 76-97 arasında değişen 12 isim, ‘yaşlarının toplamı en uzun süre olan 12 kardeş’ unvanının sahibi oldu.

Ailenin ilk çocuğu Jose 30 Aralık 1924’te doğan Jose. İkinci erkek çocuk Alejandro 1926’da doğdu. Sonra sırasıyla Carmen (1928), Juan (1929), Rosario Ofelia (1930), Amanda (1932), Modesto (1934), Angela (1936), Francisco (1938), Gloria Hortensia (1941) ve Miguel (1943) doğdu. 12’nci ve en genç üyeyse 4 Nisan 1946’da dünyaya gelen Luis.

Haziranda bir aile buluşması sırasında gördükleri, yaş toplamları 1000’in üzerinde olan kardeşlere ilişkin haber sonrasında kendilerinin rekor sahibi olup olamayacağını düşünen kardeşler kolları sıvadı.

Ailenin tüm üyeleri belediyede.

Bu yaz belediyede buluşarak noterden tasdikli doğum belgelerini aldı ve Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri geçen ay rekoru tescil etti.

Yedi erkek beş kız kardeşten önce ‘toplamda en uzun süre yaşayan 12 kardeş’ rekorunun sahibi 1042 yıl 315 günle D’Cruz ailesine mensup Pakistanlı kardeşlere aitti. Hernandez-Perez kardeşler onlara 16 yıl ‘fark attı.’

Birlikte ders çalışmak, keyifli yemekler, yerel etkinlikler, dans geceleri ve daha bir dolu güzel hatıraları olduğunu anlatan kardeşler, teknolojinin bugünkü gibi olmadığı, doktorun az bulunduğu, toplu ulaşımın olmadığı 30, 40 ve 50’li yıllarda okula ve daha birçok yere yürüyerek gittiklerini söyledi.

Annelerinin hepsini evde bir ebenin yardımıyla doğurduğunu anlatan Hernandez-Perez kardeşler birbirlerine çok bağlı olduklarının ve rekor kırarak isimlerinin tarihe geçmesinden dolayı çok mutlu olduklarının da altını çizdi.