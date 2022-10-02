Bruce Willis’in menajeri: ‘Yüzünü’ satmadı

Afazi teşhisi konduktan sonra martta oyunculuğu bıraktığını açıklayan ABD’li oyuncu Bruce Willis’in ‘yüzünün dijital kopyalama hakkını’ sattığına dair haberler yalanlandı.

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Geçen hafta, 67 yaşındaki oyuncunun ‘yüzünü’ deepfake şirketi Deepcake’e sattığına dair haberler çıkmıştı.

Deepfake şirketleri yapay zeka kullanarak ünlülerin, siyasetçilerin ‘realist görüntülerini’ yaratıyor, başka deyişle dijital ikizlerini. Oyunculuğa devam edemeyen isimler için bu teknolojinin çok işe yarayacağı belirtiliyor.

Britanya’da yayımlanan Daily Telegraph’ın haberinde, ”Bruce Willis, ekranda kullanılmak üzere dijital ikizinin tasarlanmasına izin veren ve bunun haklarını satan ilk Hollywood yıldızı oldu” denmişti.

Daily Mail de, ”Bruce Willis Deepcake’e dijital görüntü haklarını sattı bu sayede beyazperdeki varlığını koruyabilecek” ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncunun menajeri BBC’ye, söz konusu şirketle bir anlaşma ya da ortaklık yapılmadığını açıkladı. Deepcake’in temsilcisi de Willis’in yüzünün haklarına sadece kendisinin sahip oluğunu söyleyerek haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Şirketin açıklamasına göre Willis Ağustos 2021’de yüzünü bir reklam filminde kullanmalarına izin verdi. Deepcake’in yarattığı dijital ikiz Rusya merkezli operatör ve internet servis sağlayıcısı Megafon’un reklamında kullanıldı. Ancak, bu dijital ikizin kullanım haklarını sattığına dair bilgi doğru değil.

Afazi, konuşma, yazma ve anlama yeteneklerini etkileyerek iletişim kurmayı engelleyen bir hastalık.