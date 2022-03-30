Afazi teşhisi konulan ABD’li aktör Bruce Willis oyunculuğu bıraktı

ABD’li ünlü aktör Bruce Willis, afazi hastalığından dolayı sinema oyunculuğunu bıraktı.

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Willis’in ailesinin sosyal medya açıklamasında 67 yaşındaki aktörün afazi hastalığına yakalandığı ve emekli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, şunlar dendi: “Ailesi olarak, sevgili Bruce’umuzun bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konduğunu paylaşmak istedik. Bu nedenle kariyerini bırakıyor.”

1970’lerin sonunda Broadway’da sahne alarak oyunculuğa başlayan Willis, yarım asırlık kariyeri boyunca Moonlight, Pulp Fiction ve Die Hard gibi öne çıkan onlarca filmde başrol oynadı.

Afazi, konuşma, yazma ve anlama yeteneklerini etkileyerek iletişim kurmayı engelleyen bir hastalık olarak biliniyor.