Bruce Willis’in son filminden ilk fragman yayınlandı

Geçtiğimiz aylarda beynin dil ve konuşma ilgili bölümlerini etkileyen afazi nedeniyle kariyerini noktalayan 67 yaşındaki Bruce Willis, hastalanmadan önce çektiği son filminde kıdemli bir dedektifi canlandırıyor.

21 Ekim’de gösterime girmesi beklenen ‘Detective Knight: Rogue’da Los Angeles şehri Cadılar Bayramı için hazırlanırken, maske takan silahlı soyguncular, bir soygunun ardından çıkan çatışmada Knight’ın ortağını ciddi şekilde yaralar.

Aynı kişiler, Dedektif Knight’ın sırlarla dolu geçmişini de kurcalar. Böylece Los Angeles – New York hattında bir mücadele başlar.