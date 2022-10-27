Britanya’da 100 üniversite fosil yakıtlardan vazgeçme sözü verdi

Britanya’da Coventry Üniversitesi’nin de listeye eklenmesiyle 100 üniversite fosil yakıt şirketleriyle çalışmama sözü vermiş oldu. Öğrenci eylemleriyle başlayan ‘fosilsiz‘ kampanyası dönüm noktasında.

Extinction Rebellion aktivistleri, 15 Nisan 2022’de Londra’da ‘Just Stop Oil’ protestosu sırasında Lambeth Köprüsü’nü bloke ederken.

Fotoğraf: Extinction Rebellion (Reuters)

The Guardian’ın haberine göre, yüzüncü üniversiteyle birlikte Britanya’nın yüksek öğretim sektörünün yüzde 65’i fosil yakıt şirketlerine sırtını döndü. Bu, şirketlerin ulaşamayacağı 17,6 milyar sterlinlik (380 milyar TL) yatırıma denk geliyor. Miktarın çoğunluğu Edinburgh Üniversitesi’nin yatırım portföyleri ile Oxford ve Cambridge üniversitelerinden geliyor.

Coventry Üniversitesi Perşembe günü, dokuz ay süren öğrenci kampanyasının ardından tüm fosil yakıt şirketlerinden 43,6 milyon sterlinlik (940 milyon TL) bir yatırım portföyünü elinden çıkardığını duyurdu. Üniversitenin hazine müdürü Riz Dhanani, “Coventry Üniversitesi, son birkaç yıldır düzenli istişareler ile personel ve öğrencilerden gelen verileri kullanarak etik yatırım çerçevesini aktif olarak geliştiriyor” dedi.

“Fosil yakıt çıkaran şirketleri yatırımlarımızdan çıkarmayı taahhüt ederek, sürdürülebilirlik gündemimizi yatırım alanında bir adım öteye taşımaktan gurur duyuyoruz. Bu yatırım politikası, fon yöneticilerimizle zaten meşgul olduğumuz ancak şimdi resmi olarak hazinemize dahil ettiğimiz bir şey” diyen Dhanani, “Toplum için daha iyi sonuçlar elde etmeye çalışan sürdürülebilir fonlara yatırım yapmaya devam edeceğiz ve taahhüdümüzün diğer kurumları da teşvik edeceğini umuyorum” ifadesini kullandı.

Öğrenci eylemleri sayesinde oldu

2013 yılından beri devam eden ‘The Fossil Free’ (Fosilsiz) kampanyasına, eğitim ve araştırma kurumlarının küresel ısınmadan sorumlu şirketlere yatırım yapmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen öğrenciler öncülük ediyor.

Öğrenciler, binlerce imza sahibini bir araya getiren dilekçelerden, üniversite yönetimine lobi yapmaktan, siyasi eğitimden ve üniversite binalarını işgal etmek gibi şiddet içermeyen doğrudan eylemlere kadar bir dizi protesto yöntemini benimsedi.

İlk vazgeçen Glasgow Üniversitesi’ydi

Fosil yakıt şirketlerinden vazgeçtiğini açıklayan ilk kurum 2014 yılında Glasgow Üniversitesi’ydi. Şu anki durumda Birleşik Krallık üniversitelerinin çoğu fosil yakıtları finanse etmeyeceğini kamuoyuna açıkladı. Kampanya, kalan 53 üniversiteye de ayrılmaları için baskı yapacak.

Öğrenci kampanya topluluğu People and Planet‘in kampanya yöneticisi Laura Clayson, “Bir üniversitenin fosil yakıt endüstrisini reddettiğini görmek inanılmaz, ancak özellikle öğrenci çalışmalarını takip etmesi ve bizi böyle bir dönüm noktasına getirmesi olağanüstü. Bu, fosil yakıt endüstrisinin aldatma, mülksüzleştirme ve yok etme iş modeline karşı örgütlenen herkes için bir kazanımdır” dedi.