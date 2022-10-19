Uluslararası Enerji Ajansı: Fosil yakıt kaynaklı karbon emisyonlarında artış bu yıl yüzde 1’in altında kalacak

Dünya çapında fosil yakıtlardan kaynaklı karbon emisyonlarındaki artışın bu yıl geçen yıla göre 300 milyon tonla yüzde 1’in altında kalacağı öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) analizine göre geçen yıl dünya ekonomisinin Covid-19 salgınında hızla toparlanmasıyla fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon emisyonları 2 milyar ton artmıştı.

Bu yılsa enerji krizi nedeniyle kömüre talep artmasına rağmen karbon emisyonlarının yaklaşık 300 milyon ton yükseleceği ve bu artışın geçen yıla göre yüzde 1’in altında kalacağı hesaplanıyor.

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Küresel karbon emisyonlarının bu artışla toplamda 33,8 milyar tona ulaşması bekleniyor.

Dünyada yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimindeki artışın bu yıl 700 teravatsaatle en yüksek seviyesine ulaşması ve elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması karbon emisyonlarında daha büyük artışı engelleyen faktörler olarak öne çıkıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki ilerleme ve elektrikli araçlardaki yaygınlaşma olmasaydı bu yıl karbon emisyonlarındaki artışın 1 milyar tona ulaşabileceği hesaplanıyordu. Bu durumda, temiz enerji teknolojileri 600 milyon tondan fazla karbon emisyonu artışını önlemiş oldu.

Öte yandan, doğal gaz fiyatlarının rekor kırması nedeniyle kömüre talebin artması, kömürden elektrik üretimi kaynaklı karbon emisyonlarının geçen yıla göre yaklaşık 200 milyon ton (yüzde 2) yükselmesi bekleniyor. Kömür kaynaklı karbon emisyonlarındaki artışa Asya’daki talep büyümesi neden oluyor.

Avrupa Birliği’nde kömür kaynaklı karbon emisyonlarında geçici bir artış öngörülürken Çin’in karbon emisyonlarının zayıf ekonomik büyüme ve yenilenebilir kaynaklarındaki genişlemeyle yatay seyretmesi bekleniyor.

IEA Başkanı Fatih Birol, analize ilişkin değerlendirmesinde şunları dedi: “Güneş ve rüzgar açığı kapatıyor. Kömürdeki artış görece küçük ve geçici gibi görünüyor. Bu da karbon emisyonlarının korkulandan daha yavaş şekilde arttığı ve enerji ekonomisinde alınan politika aksiyonlarının gerçek yapısal dönüşümleri beraberinde getirdiği anlamına geliyor. Bu değişiklikler, son birkaç ayda temiz enerji politikalarında ortaya konular büyük çaplı planlarla hızlanacak.”