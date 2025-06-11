Britanya ve AB'den 'Cebelitarık' anlaşması

Britanya ve Avrupa Birliği (AB), İber Yarımadası’nın güney ucundaki Cebelitarık’ta havaalanı, sınır ve gümrük kontrollerine ilişkin anlaşmaya vardı.

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Cebelitarık, Britanya’ya bağlı deniz aşırı topraklardan biri. İber Yarımadası’nın güney ucunda, İspanya’nın hemen güneyinde.

Britanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Brexit’in üzerinden geçen beş yılın ardından Cebelitarık’la ilgili ilk kapsamlı mutabakata ulaşıldı.

Açıklamada, önceki hükümetin Cebelitarık’ı Brexit sonrası imzalanan Ticaret ve İşbirliği Anlaşması dışında bıraktığı, bu durumun da bölgede ekonomik ve yönetimsel sorunlar yarattığı belirtildi.

Britanya’nın AB’ye kara sınırı olan tek toprağı Cebelitarık’ta, her gün yaklaşık 15 bin kişi iş için İspanya’ya geçiyor. Anlaşmayla birlikte bu geçişlerde uzun süren pasaport ve sınır kontrolleri riski de ortadan kalkmış oldu.

Anlaşma kapsamında Cebelitarık Havalimanı’na gelen yolcular, İspanyol ve Cebelitarıklı yetkililerin ortak pasaport kontrolüne tabi tutulacak.

Cebelitarıklı yetkililer asayiş ve göç işlemlerinde yetkili olurken İspanyol görevliler Schengen bölgesine giriş-çıkışları denetleyecek.

Cebelitarık’a kara yoluyla giren ürünler içinse özel bir gümrük modeli uygulanacak. Bu sayede ticari mallara denetim hafifletilecek. Britanya’nın Cebelitarık’taki askeri varlığıysa operasyonlar bakımından bağımsızlığını korumaya devam edecek.

Yeni düzenlemeyle, AB ülkeleriyle Cebelitarık arasında doğrudan uçuşların da önü açılmış oldu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için hem Britanya hem de Cebelitarık parlamentolarının onayı gerekiyor.