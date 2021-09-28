Britanya 5 bin TIR ve kamyon şoförüne vize verecek: Maaşlar ve şartlar nasıl?

Britanya’da patlak veren TIR ve kamyon sürücüsü krizi sonrası 5 bin kişiye vize verileceği açıklandı. Ülkede ağır vasıta sürücüleri yıllık 19 ila 24 bin sterlin arasında kazanıyor ve zamanla bu ücret 45 bin sterline (542 bin lira) kadar çıkıyor. Ayrıca yabancı ehliyet sahipleri de Britanya ehliyetine geçiş yapabiliyor.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de yaşanan son kur şoku sonrası bir sterlin 12,05 Türk lirasına eşit hale geldi.

Britanya’da TIR ve kamyon şoförü eksikliği nedeniyle bazı süpermarketlerde raflar boş kalmış ve benzin istasyonlarında benzin bitmişti.

Ülkede sıkıntıların önüne geçebilmek için ise 5 bin akaryakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsüne geçici vize verileceği açıklanmıştı.

Birleşik Krallık Vize ve Göçmenlik Dairesi (UKVI) önümüzdeki günlerde vize başvurularını işleme alacağını duyurdu.

Avrupa Birliği vatandaşlarının Brexit sonrası Britanya’da çalışma hakkını kaybetmesinin ardından ülkede 100 bin civarında ağır vasıta sürücüsü açığı olduğu belirtiliyor.

TIR sürücüsü olmak için ne gerekiyor?

Euronews’in haberine göre ağır vasıta kullanabilmek için 18 yaşından büyük olmanız ve Britanya’da geçerli bir sürücü ehliyetinizin olması gerekiyor. Yabancı ehliyet sahipleri de Britanya ehliyetine geçiş yapabiliyor.

Bu aşamadan sonra ağır yük vasıtası (heavy goods vehicle – HGV) belgesine sahip olmanız lazım. Kullanacağınızın aracın ağırlığı, römorkör takılıp takılamayacağına bağlı olarak alacağınız belge tipi değişebiliyor.

En yüksek seviye olan Cat C + E lisansına sahip olduğunuzda 3 bin 500 kilogram üzerindeki araçları kullanabiliyorsunuz.

Yani aslında tüm ağır vasıtaları kullanma hakkına sahip oluyorsunuz. Fakat çalışacağınız bölge ve hedeflediğiniz alana göre daha düşük kategoriler de sizin için yeterli olabilir.

Lisanslar için aldığınız eğitimin bir parçası olarak sağlık testinden, yazılı ve uygulamalı sınavlardan geçmek zorundasınız. Bu sınavlar, başka bir dilde de yapılabiliyor.

Son olarak sürücülük yeteneğinizin ölçüldüğü profesyonel yeterlilik sertifikası (Driver CPC) almanız gerekiyor ve bu sertifikanın 35 sene geçerliliği bulunuyor.

Şoförler ne kadar maaş alıyor?

Ağır vasıta sürücülerinin başlangıç aşamasında yıllık 19 bin sterlinle 24 bin sterlin arasında değişebiliyor ve zamanla 45 bin sterline kadar çıkma ihtimali bulunuyor.

Ortalama olarak ise çalıştığınız şirkete ve mesafeye bağlı olarak TIR şoförleri yıllık 30 bin ile 40 bin sterlin arasında kazanıyor.

Genelde uluslararası ve uzun mesafe şoförleri ülke içinde çalışanlardan daha fazla kazanıyor.

Fakat ülkede şu an şoför sıkıntısı yandığı için saat başına ödeme yapılan geçici iş olanağı da oldukça fazla bulunuyor.

Örneğin, panelvanlarla dağıtım yapan sürücüler saat başına 10 sterlin civarında kazanıyor.

Fakat aracın büyüklüğüne ve taşınan malın çeşidine göre bu rakam daha da yukarı çıkabiliyor. Ayrıca bazı malzemeleri taşımak için fazladan eğitim almanız gerekebilir.

Şirketler için mallarını emanet edebilecekleri tecrübeli şoförler ise her zaman öncelik sebebi.