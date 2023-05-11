Brezilya’da Telegram üç günlüğüne yasaklandı

Brezilya’da yüksek mahkeme kararıyla, ‘dezenformasyon yasa tasarısına’ karşı kampanya yürüten Telegram, 72 saatliğine yasaklandı.

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AA’nın Brezilya basınından aktardığına göre, Telegram’ın, ‘internette dezenformasyonun engellenmesi amacıyla’ yasa tasarısı çıkarmak isteyen Brezilya’yı eleştirmesinin ardından mahkeme harekete geçti.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes tarafından alınan karar kapsamında, ilk etapta Telegram’ın faaliyetleri 72 saatliğine durduruldu.

Telegram, dün kullanıcılarına gönderdiği mesajda, dezenformasyon yasa tasarısına ilişkin, “Brezilya’da demokrasiye yönelik saldırı yapılıyor” demişti.

Brezilya’nın bu yasa tasarısıyla modern interneti yok edebileceğini iddia eden Telegram, bununla sosyal paylaşım sitesi şirketlerinin hizmetlerinin zarar göreceğini savunmuştu.

Telegram geçici olarak kaldırılmıştı

Brezilya’da 27 Nisan’da bir federal mahkeme, mesajlaşma servisinin neo-Nazi grupların yöneticileri hakkındaki bilgileri polis ile paylaşmayı reddetmesinin ardından, Telegram’ın geçici olarak yasaklanmasına karar vermişti.

Google, Apple ve dört Brezilyalı Telekom şirketine Telegram’ı uygulama mağazalarından ve diğer platformlarından kaldırma emri verilmişti.

Söz konusu yasak, federal temyiz mahkemesi tarafından 1 Mayıs’ta kaldırılmıştı.