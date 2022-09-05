Brad Pitt’ten yeni marka: ‘Tanrının hakiki kaşmiri’

Yazı ‘Bullet Train’ (Suikast Treni) filminin tanıtım turnesinde geçiren Brad Pitt, bir süredir üzerinde çalıştığı moda markası ‘God’s True Cashmere’in çalışmalarına hız verdi.

Brad Pitt’in God’s True Cashmere işindeki ortağı Sat Hari Khalsa

Brad Pitt’in materyal olarak kaşmire odaklanan lüks ve sürdürülebilir moda markasındaki kurucu ortağı aynı zamanda mücevher tasarımcısı ve şifacı olan yakın arkadaşı Sat Hari Khalsa.

Pitt’ ve Sat Hari Khalsa’nın Vogue Britanya’ya zoom üzerinden verdiği röportajda anlattıkları kuruluş hikayesi hayli ilginç.

Ortak rüyasında görmüş

Sat Hari, rüyasında Brad Pitt’i tamamı yeşil olan kaşmir kıyafet içinde görüyor. Kısa bir süre sonra Pitt, Sat Hari’ye, ‘Hayatımda daha fazla yeşile ve yumuşaklığa ihtiyacım var’ diyor. İki arkadaş bunu evrenden bir işaret olarak algılıyor ve marka çalışmaya başlıyor.

God’s True Cashmere 2019’da kuruldu. Bir süer yalnızca Los Angeles’ta bir butikte satıldı. Yakın zamanda Britanya’nın prestijli çok katlı mağazası Selfridges’te piyasaya çıktı. Şimdi, aralarında Pitt’in eski sevgilisi Gwyneth Paltrow’un yaşam tarzı markası Goop’un da olduğu beş farklı adresin satış noktalarına çıkmaya hazırlanıyor.

Keçiler etik çiftliklerden

Kaşmir, dünyada Çin ve Moğolistan başta olmak üzere az sayıda ülkede, yüksek ve serin yaylalarda yaşayan Capra cinsi keçinin yumuşak yününden elde ediliyor.

Pitt röportajında, yünü elde ettikleri keçilerin etik ilkelerle işleyen çiftliklerde yaşadığını vurguluyor. Kaşmir iplerinin giysilere dönüştürmek içinse modanın merkezlerinden İtalya’yı seçmişler. Sat Hari, “Bir gün kendi keçi çiftliğimize sahip olmayı çok isteriz” diyor.

Ekose gömlekler ağırlıkta

Parçalar arasında eşofmanlar ve gömlekler dikkat çekiyor. Desen olarak farklı renk gruplarından ekose kullanılmış. Pitt, “Seyahatte ya da soğuk bir pazar günü giymek isteyeceğiniz cinsten” diyor.

Giysilerde mücevher tasarımı yapan Sat Hari’nin dokunuşları da hissediliyor. Gömlek ceplerinde ve manşetlerde, yarı değerli taşlardan elle yapılmış minimal düğmeler kullanılmış.

God’s True Cashmere’in web sitesi ‘yakında geliyor’, ancak tasarımların Instagram hesabında görmek mümkün.