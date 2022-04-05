‘Botoks sonrası ölüm’ davası: Sanıklardan birinin sertifikası yokmuş

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki bir güzellik merkezinde, Eylül 2020’de botoks yaptırtıkdan sonra ölen Kübra Boyraz’ın ölümüne ilişkin dört sanığın yargılandığı davada, mahkemeye ulaşan yazıda sanıklardan birinin sertifikası olmadığı belirtildi.

AA’nın haberine göre Büyükçekmece 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanıkların yetkilerinin tespiti için Sağlık Bakanlığı’na yazılan yazıya Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden yanıt geldiği belirtildi.

Yazıda, sanık hekim Öner Özsoyeri’nin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduğu ve medikal estetik sertifikasının bulunduğu aktarılırken, sanık Erdal Doğruya’nın herhangi bir tescil ve sertifika kaydının olmadığı kaydedildi.

Doğruya’nın avukatı, gönderilen yazıda aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirtirken, müşteki avukatı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Adli Tıp’tan puanlama bildirimi istendi

Mahkeme, dava dosyasına gelen belgeleri Adli Tıp Kurumu’na göndererek, sanıkların kusurlarının tespit edilmesi halinde, puanlama şeklinde hesaplanarak bildirilmesine karar verdi.

Sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol hükümlerinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Büyükçekmece başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Boyraz’a 19 Eylül 2020’de Özsoyeri tarafından kalça dolgusu yapıldığı belirtilerek, Boyraz’ın baygın şekilde dışarı çıkartıldığı, araçla ailesine teslim edildiği, evinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve 20 Eylül 2020’de öldüğü belirtildi.

İddianamedeki otopsi raporuna göre, maktulün kimyasal ve toksikolojik inceleme sonucunda kanında ve akciğer dokusunda silisyum tespit edildiği, kişinin ölümünün, yağ embolisi (silisyum içerikli madde enjeksiyonundan ileri gelen) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği aktarıldı.

Sanık Doğruya’nın ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’, ‘diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma’ ve ‘Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na muhalefet’ suçundan beş yıl sekiz aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması, Özsoyeri’nin de ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ ve ‘Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na muhalefet’ suçlarından üç yıl sekiz aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanıklar Bülent Bostancı ve Ömer Elmalı’nında aynı kanuna muhalefet suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.