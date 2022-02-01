‘Botoks sonrası ölüm’ davası: Sanıklara bir buçuk yıl sonra sertifika kontrolü

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir güzellik merkezinde Eylül 2020’de yaptırdığı botoksun ardından hayatını kaybeden Kübra Boyraz’ın ölümüne ilişkin dört sanığın yargılandığı davada, Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu’ndan istenen yazı dosyaya gönderildi. Sanıkların sertifikalı olup olmadıklarının incelenmesi için dava ertelendi.

AA’nın haberine göre Büyükçekmece 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı. Duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

Hakim, Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu’nun olayla ilgili görüşünün yer aldığı yazının dosyaya gönderildiğini belirtti.

Yazıda, kalça hacmini artırma isteğiyle ilgili yere başvuran hastaya enjeksiyon yoluyla dolgu işlemi yapıldığı belirtilerek, yüksek hacimli dolgu kullanılacağı için sterilizasyon koşullarına uyulması gereken operasyonun bu şartlara uygun bir merkezde yapılması gerektiği kaydedildi.

Kalçaya dolgu işleminin plastik cerrah, dermatolog ya da medikal estetik sertifikalı bir doktor tarafından yapılması gerektiği vurgulanan yazıda, sanık doktor Öner Özsoyeri’nin medikal estetik sertifikasına sahip olup olmadığı ve işlemi doktor yaptıysa yetki dahilinde yapıp yapmadığının adli tahkikatla aydınlatılması, yetkinliğinin de bakanlığa sorulması gerektiği ifade edildi.

Kayıtta eksiklik var

Taraf ifadelerine göre aynı dolgu maddesinden iki ay önce de yapıldığı, kalçaya uygulanan son işlem sırasında memeye de aynı maddeden enjekte edilmiş olabileceği dile getirilerek, bu dolgu maddesinin adı, cinsi ve miktarı belirtilmediğinden insanlarda kullanılabileceği hakkında yorum yapılamadığı, yapılan işleme ve kullanılan ürünlere ait kayıt tutulmamasının eksiklik olduğu anlatıldı.

Otopsi sonrasındaki patolojik incelemede kanda ve dokuda yüksek düzeyde silisyuma rastlandığından enjekte edilen maddenin silikon içeren bir dolgu olduğunun kabul edilmesi gerektiği belirtilen yazıda şu ifadelere yer verildi: “İşlemin steril koşullarda yapılmaması, tıbbi kayıt eksikliği, komplikasyon olduğunun kabulü halinde komplikasyon yönetiminin iyi yapılamamasından dolayı işlemin tıp kurallarına uygun olmadığı ve tıbbi uygulama hatası bulunduğu oy birliğiyle mütalaa olunur.”

Duruşmada maktulün yakınlarının avukatı, rapordaki aleyhe hususları kabul etmediklerini ve sanıkların kusurlu olduğunu belirtti. Sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme, Sağlık Bakanlığı’na yazı yazılarak, sanıklar Öner Özsoyeri ve Erdal Doğruya’nın doktor olup olmadığının ve medikal estetik sertifikalarının bulunup bulunmadığının bildirilmesini istedi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Büyükçekmece başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ruhsatsız işyeri işleten sanıklardan Öner Özsoyeri’nin pratisyen hekim olup uzmanlık eğitimi ve sertifikasının bulunmadığı anlatılıyor. Maktul Kübra Boyraz’a Özsoyeri tarafından kalça dolgusu yapıldığı belirtilerek, 19 Eylül 2020’de Boyraz’ın saat 20:20 sıralarında baygın şekilde siteden çıkartıldığı, araçla ailesine teslim edildiği, evinde rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından hastaneye kaldırıldığı, 20 Eylül 2020’de de hayatını kaybettiği vurgulanıyor.

İddianamede yer alan otopsi raporuna göre, maktulün kimyasal ve toksikolojik inceleme sonucunda kanında ve akciğer dokusunda silisyum tespit edildiği, kişinin ölümünün yağ embolisi (silisyum içerikli madde enjeksiyonunda ileri gelen) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtiliyor.

Sanık Erdal Doğruya’nın ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’, ‘diploması olmadığı halde hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınma’ ve ‘Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na muhalefet’ suçundan beş yıl sekiz aydan 17 yıla kadar Özsoyeri’nin de ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ ve ‘Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na muhalefet’ suçlarından üç yıl sekiz aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediyor.

Sanıklar Bülent Bostancı ve Ömer Elmalı’nın ise ‘Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na muhalefet’ suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.