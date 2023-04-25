Borusan Mannesmann’a açığa satış yasağı

Borusan Mannesmann hisselerine Borsa İstanbul’da açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

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Borsa İstanbul (BIST), tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında önlemler alındığı bildirildi. Bu kapsamda Borusan Mannesmann payları 25 Nisan 2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24 Mayıs 2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

KAP’a yapılan açıklamada şunlar dendi: “VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK’nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.”