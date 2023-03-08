Borsanın şubat verisi: Gençler çıktı, 75 yaş üstü kazandı

Borsa İstanbul’da, şubatta kişi başı portföy değerini en fazla artıran yaş grubu 75 yaş ve üstü yatırımcılar oldu.

Kripto paraların düşüş trendinde olduğu dönemde borsaya yoğun bir giriş gerçekleştiren 20-29 yaş grubuysa borsadan çıktı.

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Yüksek enflasyon sebebiyle reel getiri sağlayan yatırım araçlarının giderek azalması, yatırımcıları bir süredir Borsa İstanbul’a yönlendiriyordu. Borsa yeni seneyeyse dalgalı bir seyirle başladı. Şubat başındaki depremler sonrası önlemler ve desteklerle borsa yukarı gitse de uzmanların ‘oynaklık’ uyarıları sürüyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilere göre bu durum 4 milyona varan yatırımcı sayısında gerilemeye yol açtı. MKK verilerinde gruplandırılmış olan 14 tane yaş grubunun tamamında çıkışlar oldu.

Gençler çıkarken 75 yaş üstü kazandı

Ekonomi gazetesinin haberine göre özellikle de kripto paralardaki varlıklarını borsaya yönlendirdikleri düşünülen 20-24 ve 25-29 yaş aralığındaki yatırımcıların sayısında ciddi gerilemeler gözüküyor.

20-24 yaş arasındaki 244 bin yatırımcıdan yaklaşık 25 bini, şubatta borsadan çıktı. 25-29 yaş aralığında bu sayı 28 bin kişi azalarak 445 bin yatırımcıya düştü.

Bu çıkışlara rağmen borsadaki kazançlar da sürüyor. Şubatta 40-44 yaş aralığındaki yatırımcıların portföyü 5 milyar 881 milyon TL değer kazandı. Kişi başına ortalama artışsa 14 bin TL seviyesinde.

Aynı tarihte, portföyü en çok değer kazanan ikinci yaş grubu 75 yaş ve üstü yatırımcılar oldu. Portföy değeri 5 milyar TL yükselirken kişi başı artış 64 bin TL oldu.