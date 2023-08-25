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Yaramazlara biraz batar!

Borsadaki beş şirketten hisse geri alımı

Ekonomi yönetiminin belli olmasından sonra pozitif seyreden Borsa İstanbul’da dün beş şirket hisse geri alımı yaptı.

Fotoğraf: AA

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı.


Şirketlerse hisse geri alımı yapmaya devam ediyor.

Investing’in aktardığına göre dün beş şirket hisse geri alımı yaptı:

  • MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)
  • Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO)
  • Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)
  • Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU)
  • Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN)

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