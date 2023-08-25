Borsadaki beş şirketten hisse geri alımı

Ekonomi yönetiminin belli olmasından sonra pozitif seyreden Borsa İstanbul’da dün beş şirket hisse geri alımı yaptı.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı.

Şirketlerse hisse geri alımı yapmaya devam ediyor.

Investing’in aktardığına göre dün beş şirket hisse geri alımı yaptı: