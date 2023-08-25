Borsadaki beş şirketten hisse geri alımı

Ekonomi yönetiminin belli olmasından sonra pozitif seyreden Borsa İstanbul’da dün beş şirket hisse geri alımı yaptı.
Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı.
Şirketlerse hisse geri alımı yapmaya devam ediyor.
Investing’in aktardığına göre dün beş şirket hisse geri alımı yaptı:
- MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)
- Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO)
- Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)
- Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU)
- Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN)