Borsada manipülasyon soruşturması: 800 milyon liralık haksız kazanç tespit edildi

Borsada bazı işlemlerde sosyal medya aracılığıyla manipülasyon yapıldığı iddiasına başlatılan soruşturmada 800 milyon liralık haksız kazanç tespit edildi.
İstanbul başsavcılığı Borsa İstanbul’da (BİST) işlem hacmi ve hisse fiyatında aykırı dalgalanmalar görüldüğü ve yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı tespitleri üzerine soruşturma başlatmıştı.
Manipülasyon yapıldığı ortaya çıkan hisseler şunlardı:
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB)
- Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ (DOBUR)
‘Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı’ adlı sosyal medya sayfalarıyla manipülasyon yaptığı anlaşılan 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 15’i yakalanmıştı.
800 milyon lira haksız kazanç
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi hazırladığı raporda da Borsa İstanbul AŞ’de işlem gören bazı firmaların hisseleri üzerinden manipülasyon yapıldığı belirtildi.
Manipülasyon yapılarak piyasa dolandırıcılığı suçu işlendiği, günümüz mali değeriyle yaklaşık 800 milyon lira haksız kazanç elde edildiği açıklandı.
AA’nın aktardığına göre manipülasyon yapanların başında cezaevindeki H.Y.’nin olduğu belirtildi.