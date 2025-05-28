Borsa İstanbul'daki iki hissede manipülasyon tespiti: 17 gözaltı kararı

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde sosyal medyadan manipülasyon yapıldığı iddiasıyla 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul başsavcılığı, BİST’teki sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmaların olduğu, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı tespitleri üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturmada Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ’nin (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı belirlendi.

‘Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı’ adlı sosyal medya sayfalarından manipülasyon yaptığı anlaşılan 17 şüpheli hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara’da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.