Borsada hisse geri alımları son sürat devam ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı tüm üniversiteler için uzaktan eğitim kararının alındığını duyurmuştu. Diken’e konuşan öğrencilerse bu kararın kendilerini mağdur ettiklerini anlatıyor.