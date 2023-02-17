Borsada hisse geri alımları son sürat devam ediyor

Birçok önlemle açılan Borsa İstanbul’da, stopajın sıfırlanmasını fırsat bilen şirketler hisse geri alımına devam ediyor.
Ekonomi yönetimi, borsanın depremin ilk günlerinde açık olması nedeniyle ortaya çıkan hasarı telafi etmeye yönelik bir dizi tedbir açıklamıştı.
Bunlardan birisi de şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlamak olmuştu. Şirketler de borsanın açılışıyla birlikte hisse geri alımlarına koşmuştu.
Investing‘in aktardığına göre, dün hisse geri alan şirketler şöyleydi:
- Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)
- İşbir Sentetik Dokuma Sanayi (ISSEN)
- Inveo Yatırım (INVEO).
- Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS)
- Gedik Yatırım Menkul Degerler A.Ş. (GEDIK)
- LDR Turizm (LIDER)
- Gür-Sel Turizm (GRSEL)
- Naturel Yenilenebilir Enerji (NATEN)
- Meditera Tibbi Malzeme (MEDTR)
- Smart Güneş Enerjisi (SMRTG)
- Altınyağ Madencilik Ve Enerji Yatırımları (ALMAD)
- Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO)
- Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN)
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO)
- MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)
- Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MAGEN)
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB)
- Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO)
- Şekerbank (SKBNK)
- Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)
- Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN)
- Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.
- Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET)
- Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.
- Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.
- E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.
- Biotrend Çevre Ve Enerji Yatırımları A.Ş
- Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.
- Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
- Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.