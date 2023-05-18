Borsada bugün işlem görmeye başlayan iki şirket yükselişte

Borsa İstanbul’da ay başında halka arz edilen ‘Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ’ ile ‘Kayseri Şeker Fabrikası AŞ’ yükselişte.

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Borsa İstanbul, seçimin ikinci tura kalacağının belli olmasının ardından haftaya yüzde 6,38 azalışla başlamıştı. Düşüş sonrası devre kesici sistemi çalıştırılmıştı. Mayıs başından beri sert dalgalanan borsada son dönemde gün içinde bile 7-8 puan oynaklık görülebiliyor. Buna rağmen halka arz cephesinde ‘işler yolunda.’

Bu arada borsada bugün ‘BIENY’ koduyla işlem görmeye başlayan Bien Yapı, yüzde 1,82’lik artışla 43,58’e kadar yükseldi.

16,27 TL/pay baz fiyatla işlem görmeye başlayan Kayseri Şeker’se (KAYSE.E) açılışta tavan fiyatı 17,89 TL’ye yükselirken ilerleyen saatlerde yüzde 6,27 oranında artarak 17,30 TL’de işlem gördü.