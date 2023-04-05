Borsa yatırımcısının yarısının portföyü 10 bin TL altında

Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı 4 milyonu aşarken, bunların yarısının portföyü 10 bin TL’nin altında. İkinci en büyük dilimse 10-50 bin TL arası yatırımlar.

Borsa İstanbul. (AA)

2022’deki rekorlar sonrası yeni senede dalgalı bir seyir izleyen borsa, depremler sonrası önlemlerle ayakta tutulmaya çalışılmıştı. Önlemlere rağmen dalgalı seyir sürüyor.

Ancak yine de borsaya ilgi sürüyor. Mart sonu itibariye yatırımcı sayısı 4,23 milyon ile rekor kırdı.

Yatırımcının yarısının portföyü 10 bin TL’nin altında yoğunlaşıyor. İkinci en büyük dilimse 10-50 bin TL’lik hesap bakiyeli yatırımlar. Yatırımcıların yüzde 70’ten fazlasının portföyü 50 bin liranın altında.

Bloomber HT’den Ebru Usta ve Burcu Kıratlı’nın haberine göre 1 milyon TL ve üzerinde bakiyesi bulunan yatırımcı sayısıysa 125 bin 949 kişi ile toplam yatırımcıların yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturuyor. 500 bin TL ve üzeri bakiyesi bulunan yatırımcı sayısının oranıysa yüzde 5,5.