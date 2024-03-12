Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre MIATK ve RAYSG hisseleri 9 Nisan’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
Aynı dönemde DERIM payları da emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre MIATK ve RAYSG hisseleri 9 Nisan’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
Aynı dönemde DERIM payları da emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,24 yükselişle 9.911,41 puandan başladı.
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı.
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 2.887,048 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 34,1558 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 37,9837 seviyesinden güne başladı.
58 ilde tefecileri ve dolandırıcıları da kapsayan mali suç örgütlerine düzenlenen ‘Kuyu-28’ operasyonlarında 160 şüpheli yakalandı.