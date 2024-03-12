Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

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Investing’in aktardığına göre MIATK ve RAYSG hisseleri 9 Nisan’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.

Aynı dönemde DERIM payları da emir paketi tedbiriyle işlem görecek.