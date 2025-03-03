Borsa güne nasıl başladı? – 3 Mart 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,92 yükselişle 9.748,03 puandan başladı.
Cuma satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,85 değer kaybederek 9.658,72 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.748,03 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,92 yükselişle 9.748,03 puandan başladı.
Cuma satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,85 değer kaybederek 9.658,72 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.748,03 puandan başladı.
Trabzon’da 3 Haziran’daki selde kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın ölü bulundu.
Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek’in son durumuna ilişkin konuşan hastane başhekimi İsmet Topçu “Durumu stabil” dedi.
Günümüz dünyasında ‘mutluluk’ kavramı, pazarlanabilir bir ürün haline geldi. Reklamlar, algoritmalar ve sosyal medya bu kavramı hazla eşanlamlıymış gibi sunuyor.
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde kendini polis veya savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan biri 16 yaşındaki çocuk iki kişi tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “‘Kabadayı repertuarı’ denebilecek bir üslup CHP yönetiminin diline hakim olmuş durumda” dedi.