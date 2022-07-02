Boris Johnson’a suçlama: Senin yüzünden ülke dağılabilir

İrlanda Başbakan Yardımcısı Leo Varadkar, Britanya Başbakanı Boris Johnson’a suçlamalarda bulundu. Varadkar, Johnson’ın Brexit Antlaşması’nın bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü ile ilgili tutumundan dolayı Britanya’nın dağılabileceğini dile getirdi.

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Başbakan Yardımcısı Varadkar BBC‘ye verdiği röportajda, Boris Johnson’ı Kuzey İrlanda Protokolü ile ilgili tutumundan dolayı eleştirdi. Varadkar, “Boris Johnson stratejik hatalar yapıyor. Kuzey İrlanda’da yaşayan insanları çoğunluğun istemediği şeylere zorluyor ve bu nedenle daha fazla kişi Britanya’dan soğuyor. Johnson hükümeti, ülkenin birliğini korumak istediğini söylüyor ancak bunun gibi politikalarla insanları Birleşik Krallık’tan uzaklaştırıyor” dedi.

Varadkar, ayrıca “Johnson’ın yaptığı çok antidemokratik ve saygısızca çünkü insanların talepleri dinlenmiyor. Johnson, Britanya’nın dağılma riskini artırıyor” açıklamasında bulundu.

Boris Johnson, Britanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış antlaşması Brexit’te yer alan Kuzey İrlanda Protokolü’nü tek taraflı olarak değiştirmek istiyor. Britanya Meclisi’nde de bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor.

Protokole göre, İrlanda ile Britanya’ya bağlı Kuzey İrlanda arasında gümrük kontrolü yapılmıyor ancak, Britanya’dan Kuzey İrlanda’ya gidecek mallar Kuzey İrlanda limanlarında kontrol ediliyor. Johnson, AB ile protokolün değiştirilmesi için uzun süredir görüşüyor ancak, görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

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