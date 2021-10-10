Bolşoy Tiyatrosu’nda üzerine dekor düşen sanatçı hayatını kaybetti

Rusya’nın başkenti Moskova’daki dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu’nda, sahnede üzerine dekor düşen bir sanatçı hayatını kaybetti.
Kaza dün akşam Rus besteci Nikolai Rimsky-Korsakov’un ‘Sadko’ adlı operası sergilenirken yaşandı.
Hayatını kaybeden sanatçının adı açıklanmadı, 37 yaşında ve erkek olduğu bilgisi aktarıldı. Bolşoy Tiyatrosu, kazanın iki sahne arasında dekor değişikliği sırasında meydana geldiğini açıkladı.
Açıklamada, “Performans hemen durduruldu ve izleyicilerin salonu terk etmeleri istendi” dendi.
Polis, soruşturma başlattı.
Bolşoy Tiyatrosu’nda Temmuz 2013’te de bir kemancı, orkestranın oturduğu sahnenin alt kısmında kalan bölüme düşerek hayatını kaybetmişti.