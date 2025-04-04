Boğaziçi'nin 'kayyım' rektöründen akademisyenlere boykot uyarısı

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım’ rektörü Naci İnci, dersleri boykot eden akademisyenler hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Fotoğraf: Aslı Tarkan Kalaycıoğlu

Haberi ilk olarak Boğaziçili öğrenciler duyurdu. Diken’in ulaştığı Boğaziçili iki akademisyen haberi doğruladı.

İnci, akademisyenlere gönderdiği e-postada rektörlüğün 7 Nisan’dan itibaren ders ve sınav boykotunu ‘titizlikle’ takip edeceğini belirtti. Dahası yüz yüze yapılmayan veya izin alınmadan çevrimiçi yapılan dersler hakkında disiplin ve ceza soruşturması başlatılacağına, ayrıca İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağına dikkat çekti.

Rektörün hocalara yolladığı e-posta şöyle:

“Son günlerde, 7 Nisan 2025 tarihinden itibaren derslerin ve sınavların boykot edilmesine yönelik bazı organize girişimlerde bulunulduğu, bu faaliyetlere öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın dâhil edilmeye çalışıldığı gözlemlenmiştir.

Bu kapsamda, 7 Nisan itibarıyla Rektörlüğümüz tarafından her bir dersin ve sınavın planlandığı şekilde yüz yüze ve zamanında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği titizlikle takip edilecektir.

Rektörlükten gerekli izinler alınmaksızın yüz yüze yapılmayan veya çevrimiçi (online) ortama aktarılan ders ve sınavlara ilişkin olarak, ilgili öğretim elemanları hakkında disiplin ve ceza soruşturmaları başlatılacak; ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.”