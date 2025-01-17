Boğaziçi akademisyenleri 1000'inci kez rektörlüğe sırtını döndü

Boğaziçi Üniversite’nde ‘kayyım rektör’e karşı rektörlük binasına sırtını dönen akademisyenler, direnişin 1475’inci gününde öğrencilerle birlikte yeniden toplandı.

Fotoğraflar: Onur Kavalcı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne 1 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun ‘kayyım’ atanmasıyla başlayan Boğaziçililerin protestoları devam ediyor.

Protestolar ilk günlerde günlerde birçok kente ve üniversiteye yayılmış, özerk üniversite yönetimi için eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmıştı.

Erdoğan’ın kararıyla atanan Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla 15 Temmuz 2021’de görevden alınmıştı.

Bulu’nun ardından 19 akademisyenin rektör adaylığı için yarıştığı ‘güven oylamasında’ öğretim üyelerinin yüzde 95 oyla rektörlüğünü reddettiği iki akademisyenden Naci İnci yine Erdoğan’ın kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmıştı.

Naci İnci döneminde de protestolar devam etmiş, iki öğrenci tutuklanmış, akademisyenler okuldan uzaklaştırılmıştı.

Direnişin 1475’inci gününde akademisyenler ve öğrenciler Güney Kampüs’te toplandı.

Öğrenci ve akademisyenler, ‘İnci’den hesabı öğrenciler soracak’, ‘Ayakta kal Boğaziçi’ ve ‘Kayyumlar gidecek, biz kalacağız’ pankartları açtı.

Üniversite bileşenleri ‘özerk, özgür, demokratik üniversite’ taleplerini bir kez daha vurgulanı.

Akademisyenler 1000’inci kez rektörlüğe sırtını döndü.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki direniş 3 Ocak’ta dördüncü yılını tamamlamıştı.