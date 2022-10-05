Boğaziçi Geleneksel Mezunlar Günü toplantısına engel

‘Kayyım’ yönetimi, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) okulda düzenlemek istediği Mezunlar Günü’ne, etkinliğe beş gün kala izin vermediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesine atadığı ‘kayyım rektör’ Naci İnci yönetimi, okulda engeller çıkarmaya devam ediyor. BÜMED, izin verilmeyen etkinliğe ilişkin şunları kaydetti:

“Sevgili Mezun Arkadaşlarımız, 9 Ekim’de düzenlemek niyetiyle 31 Ağustos tarihinde başvuru sürecini başlattığımız Geleneksel Mezunlar Günü’müze BÜ Yönetimi tarafından izin verilmediği, 4 Ekim’de resmi olarak BÜMED’e iletilmiştir. Bize gösterilen gerekçe şudur: ‘Planlanan etkinliğin geniş katılımlı nitelik taşıması ve o tarihte Güney Meydan ve çevresinde yürütülen çalışmaların tamamlanmamış olması.’ Sizlerden aldığımız geri bildirimlerin hepsi, hepimizin 9 Ekim’de yeniden bir araya gelmeyi büyük bir heyecanla beklediği yönündeydi. Bu şartlar altında tüm mezunlarımızı 9 Ekim Pazar günü, saat 11.00’den itibaren ‘Boğaziçi Mezunları Buluşuyor’ adı altında Akatlar Sanatçılar Parkı’na davet ediyoruz. Biz, BÜMED Yönetim Kurulu olarak, tüm mezunlarımızı temsilen 9 Ekim Pazar günü saat 10.00-11.00 arasında Güney Meydan’da olacağız. Mezunlar Günü’nün ve bizlerin ait olduğu yerde! Ardından Akatlar Sanatçılar Parkı’na geçeceğiz.”