Boğaziçi Eğitim-Sen’den özel güvenlik birimine: Yasal olmayan emirlere uymayın

Boğaziçi Eğitim-Sen, üniversite öğrencilerinin özel güvenlik birimi tarafından dövülmezine tepki gösterdi.

Fotoğraf: Boğaziçi Direnişi

Boğaziçi Üniversitesi’nde 9’uncu Onur Yürüyüşü’ne katılan öğrencilere çevik kuvvet polisi müdahale etmişti. 70’e yakın öğrenci gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüştü. İfadeleri alındıktan sonra öğrenciler serbest bırakılmıştı.

Boğaziçi Eğitim-Sen yönetimi açıklamala yayımlayarak özel güvenlik çalışanlarına seslendi. Öğrencilere karşı zor kullanmanın yasal olmadığı belirtilen açıklamada, özel güvenlikçiler ‘yasal olmayan emirlere uymamaya’ çağırıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Öğrencilere karşı zor kullanarak, anayasanın garanti altına aldığı kişi haklarını kısıtlıyorsunuz. Temel hak ve özgürlüklere, insan onuruna, beden bütünlüğüne ve yaşama hakkına müdahale etmiş oluyorsunuz. Ulusal ve uluslararası hukuk, zor kullanma konusundaki temel ilkeleri ‘yasallık’, ‘zorunluluk’ ve ‘orantılılık’ olarak ortaya koyar. Cuma günü Etiler Kapı’da yaşananlar yasal değildi. Zorunlu da değildi. Orantılı olmadığını bizim kadar sizler de biliyorsunuz.

Boğaziçi’nin geleceğinde olamayacakların yasal olmayan emirlerini uygulamayın. Bu yasal olmayan emirlere uymanız şu an soruşturulmuyor olabilir. Ancak bu suç işlendiği gerçeğini değiştirmeyecektir. Toplumsal hafızamız 10 yıl öncesini not ettiği gibi, bugünleri de not ediyor. Yer yer nefret nöbetine dönüşen bu şiddeti de hafızamıza kaydediyoruz. Normalleştirilmesine de asla izin vermeyeceğiz.“