Bodrum’da edebiyat atölyesi günleri…

H. Ayhan Tinin / Sanat da var / Edebiyat

Bodrum Belediyesi’nin, Edebiyat Atölyesi Dergisi ile ortaklaşa düzenlediği Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri, bölgenin ünlü sarı yaz günleri başlarken, serin akşamlara güzel bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Şevket Sabancı Kültür Merkezi ve Umurça Park’da düzenlenecek söyleşi ve atölyeler, yarımadanın insan-sanat buluşmalarına yeni bir soluk getirecek.

Bugün Latife Tekin söyleşisiyle başlayacak program 2 Ekim’e kadar sürüyor.

Devam eden günlerde edebiyat ve sinema ustalarıyla devam edecek programlarda kimler var?

Haydar Ergülen şiir atölyesi düzenliyor.

Şükrü Erbaş şiir üzerine konuşurken, Barış İnce yazı atölyesiyle edebiyatseverlerle buluşacak.

Sema Kılıçoğlu’nun sinema atölyesinin yanı sıra, Altay Öktem şiir atölyesiyle sanatseverleri karşılayacak.

Ercan Kesal, edebiyat, sinema ustalığını ve deneyimlerini sanatseverlerle bir söyleşide paylaşacak.

Zülfü Livaneli ise roman üzerine olacak söyleşide müzikten, sinemaya ve edebiyata uzanan engin deneyimini Bodrumlulara aktaracak.

İçeriğine baktığımız zaman edebiyat ve sinema dünyasından bir yıldız yağmuruyla Bodrumlu sanatseverlerin günler geceler boyu üzerine sohbet edeceği bilgi hazinesi ve güzel anılarla ayrılması mümkün.

Kışa hazırlık için aklınızı ve yüreğinizi bu güzel programa açmakta fayda var.

Bodrum Belediyesi’nin Instagram sayfasından detaylı programa erişmek mümkün.

Öncelikle Başkan Ahmet Aras olmak üzere, emeği geçenler sağ olsun.