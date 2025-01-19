Bob Dylan'ın 'Mr Tambourine Man' şarkısının taslağı 508 bin dolara satıldı

Bob Dylan’ın 1965’te yazdığı ‘Mr Tambourine Man’ şarkısının taslağı ABD’deki bir açık artırmada 508 bin dolara (yaklaşık 18 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: AA

BBC’nin haberine göre iki saman kağıdı üstüne daktiloyla yazılmış sözler şarkının taslağı. Kağıtların kenarında 83 yaşındaki sanatçının el yazısı notları da yer alıyor.

Dylan’ın en ünlü parçalarından biri olan ‘Mr Tambourine Man’in taslağı, Nashville kendi satışa çıkarılan şarkıcıya ait 60 parça arasında yer aldı.

Öte yandan sanatçının imzalı 1968 tarihli yağlıboyasıyla çaldığı 1983 tarihli bir Fender Telecaster elektro gitar da satışa çıkarıldı.

Efsane şarkı, müzik yazarı Al Aronoitz’in evinde yazıldı

Satışa ayrıca müzik yazarı Al Aronowitz’in, Dylan’ın şarkıyı Mart 1964’te onun evinde yazdığına dair birinci elden anlatımı da dahil edildi.

Fotoğraf: Julien’s Auctions

Aronowitz, Dylan’ın geceyi onun daktilosunda şarkıyı yazarak geçirdiğini anlattı.

‘Bob Dylan: Şampiyonun Rakibi Yok’ başlıklı yazısında Aronowitz, dolu çöp kutusunda buruşuk ve düzeltilmiş başlangıçlarla dolu kağıtlar bulduğunu, bunların ‘Mr. Tambourine Man’in taslakları olduğunu yazdı ve ‘Buruşuk kağıtları aldım, düzelttim, çılgın sıçramalı satırları okudum, asla isabet etmeyen sıçramalara kendi kendime gülümsedim ve sonra kağıtları bir dosya klasörüne koydum.’ dedi.

Dylan’ın ‘Mr Tambourine Man’i yayınlamasından bir ay sonra, Byrds’ün versiyonu çıktı. Grubun ilk teklisi Billboard Hot 100’de ve İngiltere’de bir numaraya ulaştı. Şarkı hem ABD’de hem de İngiltere’de bir numaraya ulaşan ilk Dylan bestesi oldu.

Dylan’ın 1987 yapımı drama filmi ‘Hears of Fire’da giydiği Levi’s kot ceket de 25 bin 400 dolara satıldı. Müzayede evinin aktardığına göre koleksiyon satışı yaklaşık 1,5 milyon doları buldu.