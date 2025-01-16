Şarkıcı Bob Dylan TikTok'ta: 'Bob paran varsa TikTok'u satın al'

Şarkıcı Bob Dylan, pazar günü yasaklanması beklenen TikTok’ta hesap açtı.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

ABD yönetimi platformun sahibi ByteDance şirketinin devredilmemesi halinde uygulamanın 19 Ocak’ta kapatılacağını açıklamıştı.

Rolling Stone‘un aktardığına göre şarkıcının ilk gönderisinde ‘Bob Dylan’ın dünyasını keşfedin, şimdi TikTok’ta’ yazıyor.

83 yaşındaki müzisyenin ilk paylaşımı yaşamı boyunca çektiği görüntülerin derlemesinden oluşuyor. Paylaşım sırasında ‘Like a Rolling Stone’ şarkısı çalıyor.

Dylan’ın hesabının 10 binden fazla takipçisi var.

Takipçileri Dylan’ın gönderilerinin altına ’30 dakikan var kral’ veya ‘Bob ,TikTok’un canına okuyor’ gibi yorumlar yazdı.

Çoğu TikTok kullanıcısının platformun kurtarılabileceğine dair ümitleri tükendi. Ancak kullanıcıların bir kısmı Bob Dylan’ın uygulamayı kurtaracak mesih olduğunu düşünüyor.

Bazı kullanıcılar platformda ‘Bob Dylan TikTok’u kurtar’, ‘Bob paran varsa lütfen TikTok’u satın al’ şeklinde paylaşımlar yaptı.

Dylan, geçen yıl Elon Musk’ın Twitter’ı yeniden yapılandırdığı dönemde de X’te hesap açmıştı.