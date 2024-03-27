Timothee Chalamet’in oynadığı Bob Dylan’ın biyografik filmi ‘A Complete Unknown’daki görüntüleri heyecan yarattı.
Timothee Chalamet’in, Bob Dylan’ın biyografik filmi ‘A Complete Unknown’da oynayacağı haberi hayranlarını heyecanlandırmıştı. Biyografinin setinden gece çekimlerine ait fotoğraflar yayınlandı.
28 yaşındaki Oscar adayı aktör, 24 Mart Pazar gecesi filmin sahnelerinden birini çekerken New York’ta bir sokaktan karşıya geçerken görüntülendi ve müzik ikonuna benzerliği gözden kaçmadı.
Timothee, James Mangold’un yönettiği filmin setinde siyah güneş gözlüğü, kahverengi süet ceket, siyah gömlek, kahverengimsi yeşil pantolon ve süet botlar giyinmişti.
Günün erken saatlerinde Timothee, Pete Seeger’ı canlandıran başrol oyuncusu Edward Norton’la bir sahne çekerken de görüldü.
Ertesi gün Deadline; Scott McNairy, Dan Volger, Will Harrison ve Charlie Tahan’ın da ‘A Complete Unknown’ kadrosuna henüz açıklanmayan rollerle dahil olduğunu bildirdi.
Ama bilinen kadroda Joan Baez rolünde Monica Barbaros, Sylvie Russo rolünde Elle Fanning, Johnny Nash rolünde Boyd Holbrook, Alan Lomax rolünde Nick Offerman ve Harold Leventhal rolünde PJ Byrne yer alıyor.