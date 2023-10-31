BM’ye Nazi göndermesi: İsrail heyeti ‘Davut yıldızı’ taktı

İsrail heyeti Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısına Nazi Almanyası döneminde Yahudilere taktırılan Davut yıldızıyla katıldı.

Görsel: Youtube

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze’de çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, kararı ‘alçakça’ diye nitelemişti.

ABD, Britanya, Fransa, Rusya, Çin olmak üzere beş daimi ve 10 geçici üyesi bulunan konsey ise üç haftayı aşkın savaşla ilgili bir karar alabilmiş değil.

İsrail’in BM Büyükelçisi Gilad Erdan konseydeki konuşmasında örgütü Hamas militanlarının 7 Ekim saldırıları karşısında ‘sessiz kalmak’la suçladı.

Erdan, konuşmasında şu sözleri sarf ettikten sonra ayağa kalkıp diğer delegasyon üyeleriyle birlikte “Bir daha asla” yazılı sarı Davut yıldızını ceketine iliştirdi: “Bazılarınız son 80 yılda hiçbir şey öğrenmedi. Bazılarınız bu kurumun neden kurulduğunu unuttu. Bu yüzden size hatırlatacağım. Bugünden itibaren bana her baktığınızda kötülük karşısında sessiz kalmanın ne anlama geldiğini hatırlayacaksınız. Tıpkı dede ve ninelerimiz ve milyonlarca Yahudi’nin dede ve nineleri gibi ben ve ekibim de bundan böyle sarı yıldızlar takacağız.”

Yıldızı bir ‘gurur sembolü’ olarak takacaklarını söyleyen Erdan, “Siz uyanana ve Hamas’ın zulmünü kınayana kadar bu yıldızı takacağız” dedi.

Holokost anıt merkezinden eleştiri geldi

Holokost kurbanları için bir anıt merkezi bulunan Yad Vashem’in genel müdürü Dani Dayan, ‘delegasyonun bu hamlesini gördüğünden dolayı üzüldüğünü’ söyledi.

Dayan, Twitter paylaşımında şunları yazdı: “Bu hareket, Holokost kurbanlarının yanı sıra İsrail devletini de küçük düşürüyor. Sarı yıldız Yahudi halkının çaresizliğini ve başkalarının merhametine muhtaç olduğunu simgeler. Artık bağımsız bir devletimiz ve güçlü bir ordumuz var. Kendi kaderimizin efendisiyiz. Bugün yakamıza sarı yıldız değil, mavi beyaz bayrak takacağız.”

Naziler, İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptıkları Yahudi soykırımında (Holokost) en az 6 milyon insanı öldürmüştü.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

İsrail, art arda bombaladığı Gazze’ye su, gıda ve yakıt ikmalini keserken bölgenin kezeyinin, hastaneler dahil, tahliye edilmesini istiyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1400’ten fazla İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze’de İzzeddin Kassam Tugayları’nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 3 bin 542’si çocuk, 8 binden fazla kişinin öldüğünü, 21 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Saldırılar nedeniyle Gazze’de sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

Binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.