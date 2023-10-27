İsrail BM’nin ‘ateşkes’ çağrısını ‘alçakça’ buldu

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda aldığı ‘ateşkes’ kararı için ‘alçakça çağrı’ ithamında bulundu.
BM Genel Kurulu, Gazze’de ‘ateşkes’ çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etmişti.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, insani ateşkes çağrısına tepki gösterdi.
“BM Genel Kurulu’nun alçakça ateşkes çağrısını açıkça reddediyoruz” ifadesini kullanan Cohen, Hamas’ı ortadan kaldırmayı planladıklarını yineledi.
Son durum
İsrail ordusu, Gazze’ye 7 Ekim’de başlattığı hava saldırılarını en yoğun seviye çıkartmıştı. İsrail ordusu, iletişim hatlarının da kesildiği Gazze’de ‘kara operasyonunun genişletileceğini’ duyurmuştu.
İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.
Hamas da bunun üzerine kentin kuzeyinde şiddetli çatılmaların başladığını açıklamıştı.