BMW, eksik görüldüğü elektrikli araç sektöründe de sürpriz bir konuma yükseldi.

Görsel: BMW

Alman devi BMW, elektrikli araç sektöründe geri kalan marka olarak görülüyordu.

Ancak Tesla’yla etkili bir rekabette kendini kanıtladı.

Shiftdelete’nin aktardığına göre BMW’nin elektrikli araçlara geçiş sürecindeki stratejisi, şirkete batarya teknolojisinde uzmanlık geliştirmesi ve elektrikli araçlar için özel tasarlanmış araç serilerini geliştirmesi için zaman kazandırdı.

BMW’nin önümüzdeki yıl piyasaya süreceği tamamen bataryalarla çalışan yeni araç serisi, mevcut modeller üzerinde önemli iyileştirmeler sunuyor.

Yeni Klasse serisindeki araçlar, daha fazla enerji depolayan pil teknolojisiyle donatılmış durumda.

Bu strateji, eleştirmenleri şaşırtarak, BMW’nin satışlarda büyük bir artış elde etmesine olanak tanıdı.

Bu stratejisi sayesinde, şirket geçen yıl 376 bin elektrikli araç satarak yüzde 75‘lik bir artış sağladı ve lüks segmentte Tesla’nın ardından ikinci sıraya yerleşti.

BMW’nin müşterilerine sunduğu hibrit modeller gibi geçiş seçenekleri, müşteri tabanını korumasına ve genişletmesine yardımcı oldu.