BMGK kutsal kitaplara şiddeti ‘uluslararası hukukun ihlali’ sayan tasarıyı onayladı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BMGK), kutsal kitaplara şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı kabul edildi.

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BMGK, Fas tarafından sunulan, dini inançları nedeniyle kişilere ve kutsal kitaplarla dini mekanlara her türlü şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

AA’nın haberine göre kararda, dinleri veya inançları nedeniyle kişilere her türlü şiddet eyleminin yanı sıra kişilerin dini sembollerine, kutsal kitaplarına, evlerine, iş yerlerine, mülklerine, okullarına, kültür merkezlerine ve ibadethanelerine yönelik şiddet eylemleri uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirilerek şiddetle kınandı.

Ne olmuştu?

Daha önce de Kuran’a saldırılara sahne olan İsveç’te son olarak başkent Stockholm’de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran’da Kurban Bayramı’nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran’ı yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz’da da Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kuran’ı ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Danimarka’daysa Irak’ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde 22 Temmuz’da Kuran’ı yakan grup, 24 Temmuz’da sırasıyla İran ve Irak’ın Büyükelçiliği önünde Kuran’ı yakmıştı.