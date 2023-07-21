Danimarka’da Irak büyükelçiliği önünde Kuran yakıldı

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da, Irak büyükelçiliği önünde İslam dininin kutsal kitabı Kuran yakıldı.
Daha önce İsveç’te aşırı sağcıların Kuran yakmasından sonra Irak’ta İsveç büyükelçiliği iki defa basılarak ateşe verilmişti.
Danimarka‘daki aşırı sağcı ‘Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)’ isimli grubun üyeleri Irak’ın Kopenhag büyükelçiliği önünde Kuran yaktı.
Grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kuran’ı yere atarak üzerine bastı.
Grup, ‘Kuran’ı İsveç’in Bağdat büyükelçiliğine saldırıyı protesto etmek için yaktığını’ söyledi.
Alanda polis yoğun güvenlik önlemi aldı.