Danimarka’da Irak büyükelçiliği önünde Kuran yakıldı

Kentleşme, nüfus artışı, ulaşım, trafik, hareketsiz yaşam ve tüm bunlarla birlikte artan karbon ayak izi ve sağlık sorunları… Peki, günlük rutinimizde bir yerden bir yere gidip gelirken, hem karbon ayak izimizi düşürebilir hem de sağlığımıza da katkıda bulunabilir miyiz?