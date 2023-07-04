BMGK Filistin için toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki durumu görüşmek için 7 Temmuz’da toplanacağı bildirildi.

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BMGK’nin başkanlığını yürüten İngiltere Daimi Temsilciliği, soysal medya hesabından görüşmenin yapılacağını duyurdu. Açıklamada, toplantının Birleşik Arap Emirlikleri tarafından talep edildiği bildirildi.

İngiltere’nin 15 üyeli BMGK’yi cuma günü bir araya getireceği ifade edilen açıklamada, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 3 Temmuz’un ilk saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı. İsrail güçlerinin, Cenin kentinde ve Cenin Mülteci Kampı’nda iki gün boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli yaşamını yitirmişti.