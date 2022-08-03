BM: Ukrayna’daki sivillerin durumu kötüleşti

BM Genel Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna’daki savaşta sivillerin durumunun giderek kötüleştiğini belirterek, çatışmanın taraflarını insani hukuk ilkelerine saygıya davet etti.

BM Genel Merkezi’ndeki basın toplantısında konuşan BM Genel Sözcüsü Stephane Dujarric, “Ukrayna’daki durumla ilgili meslektaşlarımız bize, özellikle ülkenin güneyinde son birkaç gündür hava saldırılarında çarpıcı artış yaşandığını ve sivillerin muazzam zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylüyor” dedi.

Çatışma bölgesinde küçük bir sivil yerleşim bölgesinin vurulduğu bilgisini paylaşan Dujarric şunları söyledi: “İnsani yardım kuruluşlarından aldığımız bilgilere göre üç sivil öldü, yaralanan beş kişinin durumuysa kötüleşiyor. Her gün yaşanan bombardımanlarda ağır can kaybı yaşanıyor. Son 48 saat içinde, düzinelerce ev, birkaç sağlık binası ve diğer kritik alt yapı tesisleri hasar gördü ve yıkıldı.”

Sivillerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişimin de son derece sınırlı olduğunu aktaran Dujarric, “Çatışmanın taraflarına, uluslararası insani hukuk ilkelerine uygun olarak Ukrayna’daki sivillere ve sivil altyapıya saygı gösterme çağrılarımızı yineliyoruz” dedi.

Ukrayna’dan ilk tahıl gemisinin yola çıkmasıyla ilgili, yarın BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşmaya göre denetlenmesinin yapılacağını söyleyen Dujarric, soru üzerine, Ukrayna’nın üç farklı limanında bekleyen yaklaşık 27 gemi bulunduğunu, bugünkü ilk gemiden sonra, geçişlerin devam etmesini beklediklerini dile getirdi.