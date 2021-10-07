Diken

Yaramazlara biraz batar!

BM ‘şimdilik’ 8 milyar dolar istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yıl sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 40’ına Covid-19 aşısı yapılabilmesi için 8 milyar dolar (71 milyar lira) yardım çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2022 yılının ilk yarısına kadar dünya nüfusunun yüzde 70’inin Covid-19’a karşı aşılanabilmesi için küresel aşı stratejisini açıkladı.


AA’nın haberine Guterres aşı dağıtımındaki eşitsizliğin yeni varyantların ortaya çıkmasına, milyonlarca kişinin ölümüne, ekonomilerde trilyonlarca dolar kayba neden olduğuna dikkat çekti.

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