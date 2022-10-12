BM, Rusya’nın ilhakını kınayan kararı kabul etti: Çin çekimser

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya’nın Ukrayna bölgelerini ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etti.

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Rusya, Ukrayna’nın Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporjiya bölgelerinin ilhak edilmesini öngören yasayı kabul etmişti. 193 üyeli Genel Kurul’da buna ilişkin oylamada 143 ülke Rusya’nın hamlesinin kınanması yönünde lehte oy kullanırken, aralarında Rusya, Venezuela, Kuzey Kore, Belarus ve Suriye’nin de bulunduğu 5 ülke karşı oy kullandı.

Çin ve Hindistan’ın aralarında olduğu 33 ülkeyse çekimser kaldı.

Bütün devletlere ve uluslararası kuruluşlara, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki dört bölgede herhangi bir girişimini tanımama çağrısında bulunan BM Genel Kurulu Kararı, Moskova’nın kararlarını derhal ve koşulsuz biçimde geri almasını talep ediyor.