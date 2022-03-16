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Yaramazlara biraz batar!

BM genel sekreteri: Yemen’de yedi yıldır süren savaşta en az 10 bin çocuk öldü


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen’de yedi yıldır süren iç savaşta en az 10 bin çocuğun öldüğünü söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

Guterres, BM, İsveç ve İsviçre’nin düzenlediği Yemen’e İnsani Yardım Konferansı’nda, Yemen halkının yedi yıldır iç savaşta ölüm, yıkım, yerinden edilme, açlık ve terör yaşadığını söyledi.


“Yemen’de en az 10 bin çocuk dahil on binlerce kişi öldü. Her üç Yemenliden ikisi yani 20 milyon kadın, erkek ve çocuk ise aşırı derecede yoksulluk çekiyor” diyen Guterres, Yemen’de fon sıkıntısı nedeniyle son aylarda hayat kurtaran insani yardım programlarının üçte ikisini kesmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Guterres, gelecek haftalarda büyük kentlerde 4 milyon Yemenlinin temiz içme suyuna erişimi kaybetme riski olduğunu söyledi.

Yemen’de 17 milyondan fazla kişiye ulaşmak için 4,3 milyar dolar fona ihtiyaç olduğunu söyleyen BM genel sekreteri, insani felakete son vermek için ‘şiddet döngüsünü kırma, çatışmalara son verme ve barışçıl bir çözüme ulaşmaya’ çağırdı.

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