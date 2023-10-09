BM: Gazze’de iki günde 123 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), çatışmaların iki gündür sürdüğü Gazze’de 123 bin 538 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) bölgedeki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama paylaştı. AA’nın aktardığına göre açıklamada, çatışmalar nedeniyle Gazze’de 17 bin 500 ailenin yerinden oldu. Bunun da 123 bin 538 kişiye tekabül edildiğinin kaydedildiği açıklamada, “Bunun temel nedenleri korku, evlerin yıkılması ve korunma amaçlarından kaynaklanıyor” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin “Bölgeyi terk edin” çağrısında bulunduğunu ancak bazı kontrol noktaları ve girişlerin kapatıldığı aktarıldı.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Bunun üzerine resmi savaş ilan eden İsrail’in Gazze’ye başlattığı hava bombardımanı giderek ağırlaşıyor.