Blu TV’nin satışı onaylandı

Rekabet Kurumu, Blu TV’nin hisselerinin nihai olarak Warner Bros. Discovery (WBD) tarafından devralınmasını onayladı.

Eski medya patronu Aydın Doğan’ın torunu Aydın Doğan Yalçındağ’ın 2015’te kurduğu, Türkiye’nin ilk yerli streaming platformu Blu TV’nin satışı resmen gerçekleşti.

‘Game of Thrones’, ‘The Last of Us’, ‘White Lotus‘ ve ‘House of the Dragon’ gibi dizilerin yapım şirketi HBO’nun da sahibi oWBD, 2021 yılında Blu TV’nin yüzde 35’ine ortak olmuştu.

Ortaklığın ardından birçok HBO yapımı ve Discovery+ içeriği platformda yer almaya başlamıştı.

WBD, geçen haftalarda Blu TV’nin tüm hisselerini satın almıştı.

Rekabet Kurumu, BluTV İletişim ve Dijital Yayın Hizmetleri AŞ hisselerinin Discovery Medya Hizmetleri Ltd. Şti aracılığıyla nihai olarak Warner Bros. Discovery, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Böylece şirketin tamamı resmi olarak WBD’ye geçti.