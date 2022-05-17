‘Bizim aile 50 kişiyi götürür, listem hazır’ diyen Sevda Noyan’ın davası düşürüldü

Ülke TV’de yayınlanan bir programdaki sözleri nedeniyle yazar Sevda Noyan’ın altı yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, tarafların uzlaşması sonucu düşürüldü.

Noyan, 3 Mayıs 2020’deki programda şöyle demişti: “15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede böyle üç-beş var, benim listem hazır.”

Noyan’ın ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan üç yıldan altı yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İstanbul 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılmayan sanık Sevda Noyan’ı, avukatı Oğuz Özer temsil etti. Duruşmaya, müşteki olarak katılan olmadı.

Savcı, mütalaada eyleminin ‘tehdit’ suçunu oluşturacağına karar verilip sitede oturanların tespit edilerek dava dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderildiğini yazdı.

Tarafların uzlaştığını aktaran duruşma savcısı mütalaasında, bu sebeple davanın düşmesine karar verilmesini talep etti.

Noyan’ın avukatı Oğuz Özer savunmasında, müvekkilinin ‘suç işleme kastı veya anayasal düzene karşı sözler sarf etmediğini, aksine darbe karşıtlığı ve anayasal düzeni koruma adına beyanda bulunduğunu’ savundu.

Mahkeme davanın düşmesine karar verdi.