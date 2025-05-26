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Yaramazlara biraz batar!

Bitkin halde bulunan yavru ayı korumaya alındı

Sinop’ta bitkin halde bulunan yavru ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından korumaya alındı.

Fotoğraflar: AA

Türkeli ilçesi Satı köyünde yaşayan Erdoğan Filiz, hayvanlarını otlatmak için gittiği ormanlık alanda yavru bir ayı gördü.


Bir süre ayıyı izleyen Filiz, hayvanın annesinin olmadığını fark etti.

Yavru ayıyı köye getiren Filiz, DKMP ekiplerine haber verdi. Teslim alınan ayı merkeze götürüldü.

Veteriner hekimlerce kontrol edilen yavru ayının sağlık durumu iyi.

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