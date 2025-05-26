Bitkin halde bulunan yavru ayı korumaya alındı

Sinop’ta bitkin halde bulunan yavru ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından korumaya alındı.
Türkeli ilçesi Satı köyünde yaşayan Erdoğan Filiz, hayvanlarını otlatmak için gittiği ormanlık alanda yavru bir ayı gördü.
Bir süre ayıyı izleyen Filiz, hayvanın annesinin olmadığını fark etti.
Bitkin halde bulunan yavru ayı korumaya alındıhttps://t.co/keVjYlInbS pic.twitter.com/Cfa97wXkYB— Diken (@DikenComTr) May 26, 2025
Yavru ayıyı köye getiren Filiz, DKMP ekiplerine haber verdi. Teslim alınan ayı merkeze götürüldü.
Veteriner hekimlerce kontrol edilen yavru ayının sağlık durumu iyi.